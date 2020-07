Carmen Kassekert, Obfrau des Kulturvereins „Slam if you can“, investiert seit zehn Jahren ihr Herzblut in den Poetry Slam. Für ihr Engagement wurde die Vereinsobfrau mit dem Anerkennungspreis der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.

Carmen Kassekert, Obfrau des Kärntner Poetry Slam-Vereins, wurde von der Stadt ausgezeichnet. © privat

Dass "Poetry Slam" in Kärnten kein Fremdwort mehr ist, ist Carmen Kassekert zu verdanken: Die kreative Klagenfurterin gründete vor zehn Jahren den Kulturverein Slam if you can, der junge Menschen für Literatur begeistert und sie motiviert, sich selbst mit Worten und Gesten auszudrücken. 2019 holte Kassekert die „Österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften“ nach Klagenfurt - damit war Kärnten erstmals Gastgeber des Ö-Slams. Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung traten 52 Teilnehmer aus ganz Österreich gegeneinander an. Rund 500 Besucher lauschten damals dem Wettstreit im Konzerthaus.