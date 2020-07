Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Herritsch (Mitte) und seine Mitarbeiter freuen sich auf Gäste © Raunig

In der Veldener Gastroszene gibt es eine neue Wohlfühlzone. Vergangene Woche hat am Gemonaplatz der „Gemona Bar Garden“ eröffnet. „Die neue Aperitifbar ist gemütlich tropisch eingerichtet und bietet ein chilliges Ambiente“, sagt Inhaber Peter Herritsch, der vis a vis auch das Restaurant „Aqua“ betreibt. Dabei war die Übernahme der "Gemona Bar" selbst eher Zufall. „Die Vorpächterin hat wegen des Lockdowns aufgehört, dann habe ich mir die Immobilie genauer angesehen. Zuerst habe ich andere kontaktiert und sie gefragt, ob sie die Bar übernehmen wollen, aber jetzt in der Coronakrise wollte das keiner, also sind wir eingesprungen“, schildert Herritsch.