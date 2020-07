Facebook

Das Kernteam vom Mittagstisch: Simone Haas, Michael Köck, Moritz Standmann und Maria Vorga (von links). © SCHILD

Das Lokal Mittagstisch hat einen Meisterkoch als neuen, operativen Geschäftsführer: Der 20-jährige Moritz Standmann hat im Kochen zwei Mal in der Gruppe der Unter-26-Jährigen den Meistertitel als Kärntner Landesmeister geholt. Einmal wurde er zusätzlich auch Staatsmeister. Und bei der Weltmeisterschaft in Taiwan machte er den 7. Platz. Jetzt hat Standmann den Mittagstisch der „Best Of The Rest“-Küche zwischen dem Kardinalplatz und der Fleischbankgasse übernommen. In der offenen Küche, in der man dem Koch zuschauen darf, werden ausnahmslos Zutaten verwendet, die am Markt oder vom Supermarkt frisch ausrangiert wurden.