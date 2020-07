Corona-Patientin berichtet"Man fühlt sich wie vom Lkw niedergefahren"

Facebook

Als der Coronatest positiv war, hatte Cornelia Hribernik noch keine Krankheitssymptome © KLZ/Weichselbraun

"Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen.“ So beschreibt Cornelia Hribernik den Moment, als ihr am Sonntag, den 5. Juli, mitgeteilt wurde, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Am Freitag davor hat sich die Ferlacherin einem Routinetest unterzogen, denn sie ist in einem Pflegeheim tätig.