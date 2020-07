Kleine Zeitung +

Unwetter Feuerwehren nach Unwettern im Dauereinsatz

Schwere Gewitter hielten am Montag in den Abendstunden die Feuerwehren in weiten Landesteilen in Atem. Straßen und Stromleitungen mussten von umgestürzten Bäumen freigeschnitten werden. Muren verlegten Straßen.