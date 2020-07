Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der Brücke wurde es am Wochenende eng. © Daniel Raunig

Temperaturen nahe 30 Grad sowie Ferienbeginn in mehreren Bundesländern sorgten am Wochenende für Hochbetrieb in den Strandbädern. Das Strandbad Klagenfurt zählte am Sonntag 7.300 Besucher, 1.070 Besucher waren es im Strandbad Loretto. Die Bademeister hatten alle Hände voll zu tun, um vor allem jugendliche Gäste auf die Einhaltung der Abstandsregeln aufmerksam zu machen. Das betrifft zum Beispiel das Liegeverbot in der Brückenmitte, welches laut einem Leser, der am Samstag das Strandbad Klagenfurt besuchte, nicht eingehalten wurde. Er beklagt sich über fehlenden Abstand auf der Brücke sowie über Jugendliche, die "provokant in der Mitte des Steges" liegen und die Hinweise der Bademeister ignorieren. "Teilweise achten Jugendliche auf die Bademeister, also sie hören kurzfristig auf und machen dann weiter, wenn die Bademeister wieder vorbei sind." Zudem werde manchmal noch geraucht, und aus Glasflaschen Bier getrunken. Insgesamt würden die Bademeister nicht energisch genug eingreifen, so der Leser. "Gerade in Zeiten von Corona sollten diese Dinge strenger gehandhabt werden."