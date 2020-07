Facebook

© Markus Traussnig

Am Sonntag gegen 12:55 Uhr fuhr eine Gruppe von vier Radfahrern mit ihren Rennrädern auf der Köttmannsdorfer Landesstraße (L 99) in Fahrrichtung Klagenfurt durch Köttmannsdorf. Am Ende des Ortsgebietes bog plötzlich ein unbekannter Fahrzeuglenker von links kommend und ohne auf den Vorrang zu achten in die L99 ein.