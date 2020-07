Badewetter bei Sommertemperaturen in Kärnten. Die Strandbäder sind gut besucht. Auch am Sonntag bleibt das Wetter beständig.

© Helmuth Weichselbraun

Bilderbuchwetter hat das erste Juliwochenende in Kärnten parat. Grund für viele, sich die vielen Bäder des Landes zu begeben. Dort herrscht am Samstag reger Betrieb. "Ja, das Bad ist gut gefüllt", heißt es beispielsweise im Strandbad Klagenfurt, "überfüllt ist es aber nicht." Eine Ampel zeigt in Klagenfurt an, ob auch in Coronazeiten noch genug Platz für Badegäste ist.