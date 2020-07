Rätsel über Ursache für Fischsterben in Zuchtanlage in Ludmannsdorf. Die Polizei ermittelt.

Warum verenden seit Ostern in diesen Teichen immer wieder Fische? © Privat

Der Ludmannsdorfer Oswald Zauchner, Betreiber einer Aquafisch-Zuchtanlage ist verzweifelt: Seit Ostern verenden in seinen zwei großen Teichen in regelmäßigen Abständen größere Bestände seiner Forellen, zuletzt erst am Donnerstag. „Hunderte große Forellen sind in einem sehr schlechten Zustand, ein Teil ist bereits verendet“, sagt Zauchner. „Das ist eine Katastrophe.“ Das Veterinäramt habe vor dem neuerlichen Fischsterben eine Analyse durchgeführt. „Alle Parameter wurden gemessen und es hat alles gepasst“, sagt er. Die Ursache für das Fischsterben gibt deshalb Rätsel auf. Der Verdacht, die Fische könnten womöglich vergiftet worden sein, stehe für den Ludmannsdorfer im Raum. Aus diesem Grund hat er Anzeige erstattet. Die Polizei hat sich ein Bild vor Ort gemacht und die Ermittlungen aufgenommen.