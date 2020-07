Facebook

Eine Abkühlung ist notwendig! © ARC Photography - stock.adobe.co

Der Ausläufer des Azorenhochs bestimmt am Sonntag unser Wetter im Land. Damit scheint zumeist die Sonne vom Himmel und die vor allem über manchen Berggipfeln am Nachmittag entstehenden Quellwolken dürften eher nur klein sein und somit auch harmlos bleiben. Regenschauer oder Gewitter sind kaum ein Thema. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Paternion Werte bis nahe 30 Grad. "Die hochsommerliche Wärme löst jedoch bei einigen Wetterfühligen vermehrt Kopfschmerzen, Schwindelattacken oder auch große Abgeschlagenheit aus", weiß Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts zu berichten.