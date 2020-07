Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elisabeth Schneider-Brandau, Salzburger Theologin wird Direktorin des Bischöflichen Seelsorgeamtes der Diözese Gurk © DIÖZESE GURK/FRANZ NEUMAYR

Die Salzburger Theologin Elisabeth Schneider-Brandauer wird die neue Direktorin des Bischöflichen Seesorgeamtes. Sie tritt mit 14. September diesen Jahres die Nachfolge von Anna Hennersperger an, die in den Ruhestand tritt. Schneider-Brandauer, 1962 als drittes von sechs Kindern auf einem Bauernhof in Werfenweng im Land Salzburg geboren, studierte von 1980 bis 1986 Kombinierte Religionspädagogik und Klassische Philologie (Latein) an der Universität Salzburg. Das Studium schloss sie mit der Diplomarbeit zum Thema „Junge Kirche im Neuen Testament“ beim damaligen Ordinarius für Neutestamentliche Bibelwissenschaften, Wolfgang Beilner, ab.