Der Hochdruckeinfluss verstärkt sich am Samstag wieder und somit bessert sich auch das Wetter deutlich. Die zum Teil noch dickeren Restwolken oder Hochnebelfelder lockern tagsüber wieder verstärkt auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne am Himmel. Einige Quellwolken könnten besonders über den Bergen auch einmal etwas dicker werden und sogar ganz vereinzelte Regenschauer bringen. "Zumeist sollte es jedoch trocken bleiben und die Bedingungen für Unternehmungen im Freien sind daher recht günstig", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind tagsüber recht angenehm und erreichen zu Beispiel in Ferlach am Nachmittag Werte nahe 25 Grad.