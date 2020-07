Facebook

Werner Wultsch (zweiter von links) mit den Talenten inmitten der Werke nach einer Malsession in der Sezession. © Stephan Schild

Begleitet von Maler Werner Wultsch wird in der Klagenfurter Sezession fleißig gemalt. Der ehemalige Bäckermeister aus der Pischeldorferstraße, der mittlerweile beim Hörzendorfer See wohnt, und die Leitung des Vereins Sezession über hat, begleitet ehrenamtlich Schützlinge der Gruppe „Es gibt uns“ von der Behindertentagesstätte des Völkermarkter Hilfswerks.

In zwei Gruppen aufgeteilt, kommen zwölf begeisterte bildnerische Talente seit fünf Jahren zu Wultsch in das Sezessions-Haus in der Klagenfurter Flughafenstraße, wo auch oft Konzerte, Vernissagen und der Poetry Slam stattfinden.