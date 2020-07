Facebook

Abnoub Shenouda und Nicole Decleva präsentieren stolz ihre Essenskreation. © SCHILD

Ein asiatisch-arabischer Geschmack begeistert derzeit viele Klagenfurter: Seit Abnoub Shenouda und Nicole Decleva das „Okto Dining at home“ vor zwei Wochen eröffneten, kommen sie mit den Bestellungen nicht mehr nach. Auch wenn der Name danach klingt, so gibt es nicht nur Tintenfisch, sondern auch Fleisch und Vegetarisches. Der 24-jährige Ägypter, der in Kärnten aufgewachsen ist, leitete in der Nähe von St. Moritz die Küche in einem Fünf-Sterne Hotel mit vier Hauben sowie einem Michelin-Stern. Decleva sorgte dort als Chef de Rang für den reibungslosen Ablauf des Service.