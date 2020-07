Facebook

Das Schauspielduo "Vada" tritt ebenfalls bei den Donnerszenen auf. © KK

Mit Konzerten, kurzen Theateraufführungen und Lesungen lädt die Stadt jeden Donnerstag in den Sommermonaten zum kostenlosen Kulturgenuss. Neben einigen „klassischen Höfen“, die in einem Sommerprogramm nicht fehlen dürfen, entführen die Donnerszenen auch in versteckte, teils private Innenhöfe, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, wie etwa in den Hof der Familie Neumüller am Waagplatz. Dort findet heute Abend um 18 Uhr die Eröffnung der Veranstaltungsreihe statt. Die Band "Kernfusion", bestehend aus der Sängerin Bamlak Werner (18) und dem Gitarristen Timmi Grohs (20), werden jazzige und soulige Musikstücke spielen. Bespielt werden am 2. Juli außerdem der Kardinalplatz, der Hof der Goldenen Gans in der Herrengasse 1, der Hof der Familie Grüner in der Bahnhofstraße 14 sowie die Artlane in der Theatergasse 5a. Weitere Infos: www.visitklagenfurt.at