Am Donnerstag ist mit Gewittern zu rechnen © dpa/dpaweb

Mit einer südwestlichen Höhenströmung wird im Vorfeld einer Kaltfront anhaltend feucht-labile Warmluft in den Alpenraum geführt. Drückend schwüle und teilweise gewitteranfällige Luft hat uns damit weiterhin fest im Griff. Insbesondere am Vormittag und über Mittag hinaus scheint jedoch häufig die Sonne, im Laufe des Nachmittags nimmt die Gewittergefahr dann zu. Von Villach ostwärts wird es erst am Abend zunehmend gewittrig. Für Aktivitäten im Freien gilt folgende Devise: Die erste Tageshälfte kann mit einem Outdoor-Programm verplant werden. Nachmittags ist es am besten, wenn man wegen möglicher Gewitter überhaupt wieder zu Hause ist. "Örtlich besteht neuerlich Unwettergefahr mit Platzregen, Sturm und Hagel", warnt der Wetterexperte Werner Troger. Wo und wann genau, weiß im Vorfeld leider kein Mensch. Tageshöchsttemperaturen weit über 25 Grad mit den höchsten Werten in Richtung Klagenfurt.