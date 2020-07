Facebook

Max Giesinger wird in Moosburg auftreten. © APA/HERBERT P. OCZERET

Am 8. August werden Max Giesinger und die Band "Revolverheld" aus Deutschland bei einem gemeinsamen Doppelkonzert in Moosburg auftreten. Giesinger konnte mit Songs wie „Ich lass für dich das Licht an“, „Freunde bleiben“, „80 Millionen“ oder „Wenn sie tanzt“ zahlreiche Erfolge in den Musik-Charts verbuchen. Tickets gibt es ab jetzt direkt beim Veranstalter (tickets@semtainment.at), auf www.oeticket.com, sowie in allen Raiffeisenbanken des Landes.