Spendenaktion in der Burgerboutique"Soldatenburger" unterstützt SOS-Kinderdorf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Baran Ümit und John Platzer mit dem "Soldatenburger" © Platzer/KK

Im Rahmen der Aktion "Soldaten mit Herz" überraschte Miliz-Soldat und Antenne-Moderator John Patrick Platzer die Bewohner des SOS Kinderdorfs in Moosburg schon mehrmals mit Geschenken. Auch das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern. Diesmal erhält Platzer nicht nur die Unterstützung seiner Kameraden, sondern auch jene von Baran Ümit, dem Geschäftsführer der Burger Boutique. Bis Mitte August wird in den Restaurants in Villach und Klagenfurt der „Soldaten-mit-Herz-Burger“ angeboten. Von jedem bestellten Burger geht ein Euro in den Spendentopf von Soldaten-mit-Herz. „Damit werden wir Schultaschen für das SOS-Kinderdorf kaufen“, so Platzer. Und Baran ergänzt: „Der Soldaten-mit-Herz-Burger wird sicher ganz viele Menschen glücklich machen. In erster Linie alle, die ihn essen und zweitens die Kinder vom Dorf, die coole Schulsachen bekommen werden. Ich bin glücklich dieses Projekt von John mit meinen beiden Standorten zu unterstützen. Die Zukunft gehört unseren Kindern, wir müssen für sie da sein!“