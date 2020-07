Facebook

In einer Wohnanlage in Klagenfurt bedrohte am Dienstag ein 19-jähriger Mann bereits zum zweiten Mal den elfjährigen Sohn eines Nachbarn wegen einer offen gelassenen Tür mit dem Umbringen. Im Zuge der Erhebungen konnten in der Wohnung des Verdächtigen fünf Messer, ein Schwert, ein Baseballschläger und zwei Druckluftwaffen sichergestellt werden. Der 19-Jährige, der zu den Taten geständig ist, wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.