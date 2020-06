Eine 29-jährige Frau und ihr um ein Jahr jüngerer Ex-Lebensgefährte standen in mehreren Verhandlungsrunden wegen des Verdachtes der Kindesmisshandlung vor Gericht. Am Dienstag fällte die Richterin einen - nicht rechtskräftigen - Freispruch.

Der Prozess ging mit einem Freispruch zu Ende © APA/Herbert Neubauer

Ein 28-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau sind am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt vom Vorwurf der Kindesmisshandlung freigesprochen worden. Richterin Michaela Sanin sagte in ihrer Urteilsbegründung, dass "so wenig Beweissubstrat" vorhanden war, dass ein Freispruch zu fällen gewesen sei.