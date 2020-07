Facebook

© Jürgen Fuchs

E-Bikes stehen bei Dieben derzeit hoch im Kurs. Diebstähle häufen sich. Nicht einmal in versperrten Kellerabteilen sind die teuren Fahrräder offenbar sicher. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen 27. und 29. Juni 2020 in ein Kellerabteil einer Wohnanlage in Klagenfurt ein und stahlen aus diesem zwei E-Bikes im Wert von jeweils mehreren tausend Euro. Der Eingang zum Keller wurde aufgezwängt, das Schloss zum Kellerabteil vermutlich mit einem Bolzenschneider abgezwickt.