In der Parteizentrale der SPÖ in Klagenfurt ging es am Samstag bunt zu. Mit dem Hissen der Regenbogenfahne wurde demonstriert, dass gleichgeschlechtliche Paare, Bisexuelle und Transgender noch immer Diskriminierung und Ausgrenzung erleben müssen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna-Maria Schuster und Andreas Sucher mit der Regenbogenfahne © SPÖ

Der Juni steht auch heuer wieder im Zeichen der Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender. Ein Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz setzte am Samstag die SPÖ Kärnten. In der Parteizentrale in der Lidmanskygasse in Klagenfurt wurde daher am Samstag die Regenbogenfahne gehisst.