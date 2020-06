Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gut besucht: das Klagenfurter Strandbad Samstagmittag © Helge Bauer

Das schöne Wetter und die sommerlichen Temperaturen locken am Samstag die Menschen in die Bäder. So auch in Klagenfurt, wo bereits am Vormittag zahlreiche Badebegeisterte ins Strandbad gekommen waren. Die Parkplätze waren zu diesem Zeitpunkt, so Stadtwerke-Sprecher Harald Raffer, "so gut wie ausgelastet".