Der Unfall ereignete Samstag gegen 2.30 Uhr in einem bewaldeten Bereich in Ebenthal. Der 33-jährige Rosentaler wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden.

Die Rettung brachte den Mann ins Klinikum Klagenfurt (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein Verkehrsunfall geschah in der Nacht auf Samstag auf der Göltschacher Straße (L 101). Ein Motorradlenker fuhr gegen 2.30 Uhr von Ebenthal in Richtung Maria Rain. In einem bewaldeten Bereich in Ebenthal stieß er gegen ein Rehwild und kam dabei zu Sturz.