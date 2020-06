Kleine Zeitung +

Generalsanierung startet Salmstraße und Paradeisergasse gesperrt

Am Montag, 29. Juni, beginnen die Bauarbeiten in der Salmstraße. Am 3. August folgt die Paradeisergasse. Während der Bauzeit sind die beiden Straßenzüge gesperrt. Auch die KMG-Busse passen die Linienführung an.