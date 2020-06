Pörtschach"Little Italy" bietet ganztägig warme Küche

Das "Little Italy" an der Hauptstraße startet als Familienbetrieb durch. Neben Pizza und Pasta gibt es auch Burger und Steaks.

Uwe Demczuk, Ermir, Eduard und Edmond Berisha (von links) © SCHILD

Die drei Berisha-Brüder aus Pörtschach haben in ihrem Heimatort das Little Italy eröffnet: „Nachdem wir alle hier aufgewachsen sind, war es eine Herzensangelegenheit, beim Wörthersee ein Lokal zu führen“, sagt Edmond Berisha, der tagsüber auch als Koch fungiert. Es gibt ganztägig warme Küche, von elf bis 22 Uhr. Am Abend sieht man ihn mit seinen Brüdern Ermir und Eduard im Service. Uwe Demeczuk mixt als Bar-Chef Cocktails, deren Geschmack sich in den zwei Wochen, die das Lokal jetzt geöffnet hat, bereits sehr positiv herumgesprochen hat. „Dass wir in den Räumlichkeiten des ehemaligen In-Lokales Anna W unser Restaurant haben, erfüllt mich mit Stolz“, ergänzt Edoard Berisha. Das Little Italy verfügt über eine große Speisekarte. Das Pizza-Sortiment beginnt bei acht Euro. Burger kosten inklusive Pommes ab zehn Euro. Nudelgerichte, die auch nachmittags frisch und warm aus der Küche kommen, tun das zu einem Preis zwischen 8,60 Euro (Scharfe Penne) und zwölf Euro (Spaghetti mit Meeresfrüchten).