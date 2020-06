Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Freitag wird das Wetter wechselhaft. © PhotoArtBC - stock.adobe.com

Am Freitag liegen wir tagsüber am Südrand eines Höhentiefs, welches langsam weiter nach Norden zieht. Es verursacht bei uns eher labiles Wetter und die Sonne scheint deshalb besonders am Vormittag und zur Mittagszeit auch öfter und zum Teil auch länger. In der Folge bilden sich dann mehr und mehr Quellwolken aus und von den Bergen ausgehend sind auch einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. "Über den breiteren Tälern und Becken ist das Gewitterrisiko aber zum Teil geringer und dort könnte es eher trocken bleiben", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen sind vor allem in der Sonne durchaus als warm zu bezeichnen und erreichen Werte nahe 26 Grad.