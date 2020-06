Facebook

© Markus Traussnig

Lange Hitzeperioden wie in Rom, Barcelona oder Istanbul könnte es in einigen Jahrzehnten auch in Klagenfurt geben. Davor warnt Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima und Umweltschutz in der Landeshauptstadt. Mit dieser Aussage bezieht sich der Experte auf das Ergebnis des Projektes „ADAPT – Urban Heat Islands“, das zwei Jahre lang untersuchte, wie sich die Stadt im Zuge des Klimawandels verändern wird. Klagenfurt war neben Salzburg und Mödling eine der drei ausgewählten Pilotstädte.