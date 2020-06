Am Wochenende geht am Klagenfurter Flughafen eine zweitägige Autodisco über die Bühne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Statt dem Publikum sammeln sich am Wochenende die Autos vor der Bühne. © Daniel Scharinger

Am 26. sowie am 27. Juni findet am Klagenfurter Flughafen die Autodisco „AirBeat 2020“ statt. Zum Schutz vor Corona bleibt das Publikum im Auto sitzen. Die Fahrzeuge werden vor Ort eingewiesen, damit jeder eine gute Sicht auf die Bühne hat. Der Ton wird per FM-Transmitter ins Auto übertragen. Bei der "Schlager Edition" am Freitag werden unter anderem Melissa Naschweng, die Partykräscher und Quetsch ma live auftreten. Wer elektronische Musik bevorzugt, kommt bei dem Clubbing am Samstag auf seine Kosten. Neben den Musikern erwartet die Besucher eine Show mit Feuerfontänen, Licht- und Videoeffekten. Tickets gibt es unter ww.airbeat.at. Einlass ist ab 18 Uhr, die Auftritte starten um 19 Uhr.