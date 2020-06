"Infektionswelle vermeiden"Menschentrauben vor Lokalen in Velden: Behörde plant strengere Maßnahmen

Ein inoffizielles Sportwagentreffen und Menschentrauben vor Lokalen trotz Corona: Um Infektionswellen zu vermeiden, will die Behörde in Velden ab dem Wochenende härter durchgreifen.

Viele Gäste kamen am vergangenen Wochenende nach Velden zum Flanieren © Raunig

Veldens Tourismus boomt - trotz Corona-Ängsten. Betriebe sprechen von einer "sehr guten Buchungslage", besonders an den Wochenenden gibt es kaum noch freie Betten am Wörthersee. Harley-, Sportwagenfans- und zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland tummeln sich derzeit am Wörthersee. Was die Touristiker freut, wird von den Behörden jetzt jedoch kritisch beäugt. Denn auf der Flaniermeile wird es mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand nicht mehr so genau genommen, wie man es - alleine schon zum Selbstschutz - sollte.