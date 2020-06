Facebook

Vorerst sind keine Saisonkarten mehr für die Klagenfurter Strandbäder erhältlich © Bauer

Mit einer Reihe von Lockerungen konnten die Klagenfurter Stadtwerke in den letzten Tagen in den Strandbädern aufwarten. So fiel etwa die Masken-Pflicht weg. Doch plötzlich war der Ärger groß: Da die Anzahl der Gäste, die gleichzeitig im Bad sein dürfen, vorerst noch immer beschränkt ist, wurde am Dienstag der Verkauf von Saisonkarten eingestellt. "Bis auf Weiteres kein Verkauf bzw. Aufbuchen der Saisonkarten für die Strandbäder möglich", heißt es auf der Homepage der Stadtwerke.