Am Wochenende wurde bekannt, dass ein Schüler der HTL Mössingerstraße mit dem Coronavirus infiziert ist. Mitschüler sowie Lehrer werden am Montag getestet.

Am Montag sollen die Abstriche genommen werden (Sujebild) © KLZ/Weichselbraun

Sieben Menschen sind aktuell in Kärnten mit dem Coronavirus infiziert. Unter ihnen auch ein Schüler der HTL Mössinger Straße in Klagenfurt. 15 Mitschüler sowie Lehrer, die mit dem Schüler Kontakt hatten, befinden sich in Heimquarantäne und werden laut Land Kärnten am Montag getestet. Unter ihnen sind auch noch zwei bis drei Schüler, die bereits als Verdachtsfälle identifiziert wurden. "Der Ablauf hat perfekt funktioniert", lobt Bildungsdirektor Robert Klinglmair das Prozedere, nachdem der Fall bekannt geworden war. Nun heißt es abwarten, was die Testung ergibt. "Danach wird die Gesundheitsbehörde entscheiden, was weiter zu tun ist", sagt Klinglmair.