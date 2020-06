Facebook

Der Hubschrauber brachte die Verletzte ins Klinikum Klagenfurt © kk

Am Freitagvormittag lenkte ein 41-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Motorrad auf der L87 in Fahrtrichtung Lanzendorf, wo er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache zu Sturz kam. Der Lenker sowie seine am Sozius mitgefahrene Beifahrerin wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.