Menschen in der Zeit von Corona: In einem Seminar an der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität entstanden Fotos von Studenten, die die Krise mit frischem Blick dokumentierten.

Selbsthilfe in Corona-Zeiten, ein Foto von Ann Schneider © Ann Schneider

Was sind die Bilder, die uns von der Krise bleiben werden? Der volle Einkaufswagen, der verrät, was dem Käufer wirklich wichtig ist? Die Kommunikation mit Mobiltelefon, wenn von Mobilität keine Rede ist? Der Blick nach draußen oder der Blick in den Spiegel beim "Home-Haareschneiden"? Welche Antworten darauf rund 30 Studenten in einem Seminar von Stefan Reichmann und Anna Schober-de Graaf an der Alpen-Adria-Universität gegeben haben, ist erstaunlich – offen, ehrlich, vielsagend. Es sind "historische" Bilder – da sich das Leben seit Beginn des Kurses im März bereits mehrmals gewandelt hat.