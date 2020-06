Facebook

Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ und die Entsorgungs-Mitarbeiter reinigen die 2000. Tonne in der Behälterwaschanlage. © Stadtpresse/Spatzek

Auf Hochtouren läuft Kärntens größte „Waschmaschine“ für Müllbehälter aller Art, angesiedelt am Areal der Kläranlage Klagenfurt. Am Donnerstag wurde bereits die 2000. Tonne in der vollautomatischen Behälterwaschanlage mit heißem Wasser und Reinigungsmittel innen und außen gereinigt. Und das in lediglich 9 Monaten Betriebszeit, inklusive Corona-Pause. Das entspricht einer Waschleistung von durchschnittlich 222 Tonnen pro Monat. Die 450 m² große Anlage kann aber noch viel mehr. Von hier aus werden auch die Reparatur, Beklebung, Lagerung und der Tausch der etwa 60.000 Behälter verschiedener Bauart und Größe (mit 120 Liter bzw. 240 Liter und 1.100 Liter-Container) für ganz Klagenfurt koordiniert - damit den Klagenfurtern zeitgerecht einwandfreie Behälter zur Sammlung von Restmüll und Altstoffen zur Verfügung stehen.



„Die Behälterwaschanlage war auch ein Wunsch der Bevölkerung, wie unsere Umfrage ergeben hat. 2.000 gereinigte Tonnen zeigen, dass dieses Service schon gut von Privaten und Genossenschaften angenommen wird“, zeigt sich Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ über die aktuelle Auslastung erfreut. Neben der Behälterwaschanlage, die durch ein eigenes Recyclingsystem einen geringen Wasser- und Energieverbrauch aufweist, gehören auch ein 220 m² großes, überdachtes Freilager für sämtliche 2- und 4-Radbehälter und eine 500 m² große asphaltierte Freifläche zum Bestand. Mit der Behälterwaschanlage konnten außerdem zwei Arbeitsplätze in Vollzeit geschaffen werden. Die benötigte Energie kommt von einer Solaranlage am Dach und von Abwärme-Nutzung des Waschvorgangs.