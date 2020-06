Facebook

Inhaber Ümit Baran ist stolz auf die neue „Burger Boutique“ © Privat

Vor einem Jahr siedelte sich in der Bahnhofstraße in Klagenfurt die „Burger Boutique“ an - und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Anlaufstelle für Fast-Food-Fans in Klagenfurt. Seit Anfang Juni findet man das Lokal unter einer neuen Adresse: In der Lidmanskygasse 25 in Klagenfurt hat Inhaber Ümit Baran nun ausreichend Platz, um seine Gäste zu empfangen. „36 Sitzplätze gibt es im Restaurant selbst, 34 im Innenhof“, so Baran. „Hier können unsere Gäste noch ein zweites Bier sowie weitere Speisen in einer gemütlichen Atmosphäre genießen.“ Beim Betreten mag sich mancher Gast in ein amerikanisches Diner versetzt fühlen.