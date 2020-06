Facebook

Nicht schuldig. Der Angeklagte leugnet die Tat © Markus Traussnig

Was als Affäre im Herbst 2018 begonnen hat, endete am Donnerstag als hochdramatischer Prozess am Landesgericht Klagenfurt: Dort muss sich ein Familienvater wegen Mordes verantworten. Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth wirft dem 36-Jährigen vor am 17. August 2019 seine Geliebte ermordet zu haben.