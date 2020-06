Facebook

Lilly Berger und Ilse Siegner werden von Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk willkommen geheißen © (c) Hermann Sobe/kk

Lilly Berger und Ilse Siegner haben nach dem "Schatzi Kitzbühel", das als Franchise-Unternehmen geführt wird, nun das "Café Schatzi" in Velden am Karawankenplatz eröffnet. Das in Pastelltönen gestaltete Café im romantischen Biedermeier-Stil vermittelt Gemütlichkeit und lädt zum Verweilen ein. Die von den Unternehmerinnen selbst zubereiteten Kuchen und Törtchen nach traditionellen Familienrezepten sowie Brote können in der gemütlichen Sitzecke aber auch gerne daheim genossen werden.