Am 28. Juni findet in der Schiffswerft in Klagenfurt der beliebte Flohmarkt statt. Es gibt viele nautische Schätze zu bestaunen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Steinthaler/KK

Da der beliebte Werft-Flohmarkt im Zuge des traditionellen Tags der offenen Tür der Wörthersee Schifffahrt heuer Corona bedingt sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist, wird dieser aufgrund der hohen Nachfrage am 28. Juni in der Zeit von 8 bis 13 Uhr in der Schiffswerft in Klagenfurt nachgeholt.



Betriebsleiter Kevin Pauli öffnet die Pforten zu der Schatzkammer der Werft die gut gefüllt mit maritimen Raritäten wie, wie Rettungsringe, nautische Dekorationen, Uniformen, Steuerräder, Wasserski, sowie eine ganze Reihe an gut erhaltenen Outdoor Möbel und vielem mehr.