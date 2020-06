Wer ab Juli in einem Handels- und Gewerbebetrieb in Pörtschach einkauft, erhält ab einem bestimmten Rechnungsbetrag einen Gastronomie-Gutschein.

Nicht nur in Klagenfurt wird jetzt eine gezielte Förderaktion für Gastronomiebetriebe nach der Corona-Krise gestartet. Auch der Pörtschacher Gemeindevorstand hat nun eine Soforthilfemaßnahme beschlossen. Die Abwicklung unterscheidet sich von jener in Klagenfurt: Wer in einem der in Pörtschach ansässigen Handels- und Gewerbebetriebe einkauft, erhält ab 1. Juli ab einem bestimmten Rechnungsbetrag einen Gastronomie-Gutschein. Bei einem Einkauf zwischen 50 und 199 Euro ist es ein 10-Euro-Gutschein, ab 200 Euro erhält man einen 20-Euro-Gutschein.