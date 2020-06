Facebook

In der Nacht auf Mittwoch gegen 01.20 Uhr kam es in Klagenfurt zu einem schweren Raub, bei welchem einem 28-jährigen Mann aus Klagenfurt seine Brieftasche mit Bargeld und Bankomatkarten geraubt wurde. Der 28-Jährige gab an, dass er von einem Mann mit einer Waffe bedroht wurde. Diese Waffe wurde ihm, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, an die Schläfe gehalten. Auch eine weibliche Person soll sich bei dem Beschuldigten befunden haben.