Positiv Getestete wohnen nicht in der Einrichtung. Derzeit gibt es in Kärnten fünf positiv getestete Personen.

In den Behinderteneinrichtungen wird weiter getestet © Wecihselbraun

Fünf diagnostizierte Corona-Erkrankte zählt man in Kärnten derzeit, zwei neue Fälle in zwei Pflegeheimen und zwei in einer Behinderteneinrichtung waren zu Wochenbeginn dazugekommen. Als Gesundheitsreferentin stellte Beate Prettner jedoch am Dienstag klar: „Die Behinderteneinrichtungen sind nach wie vor coronafrei.“ Denn es seien keine Bewohner erkrankt, positiv sei der Test bei einer Reinigungskraft und einem jungen Mann gewesen, der Zuhause wohne. Alle seien symptomfrei. Jetzt werden weitere Tests durchgeführt, um zu eruieren, ob die Befunde wirklich positiv sind.