Der Angeklagte wird als erster einvernommen © Markus Traussnig

14.23 Uhr: Aussage der Mutter wird verlesen

Alle Beteiligten einigen sich darauf, auf eine Befragung der Mutter des Angeklagten zu verzichten. Die Aussage wird im Gerichtssaal verlesen. Sie gibt an, in der Tatnacht auf Wunsch ihrer Tochter in die gemensame Wohnung gefahren zu sein. Als sie angekommen ist, haben Sohn und Ehefrau miteinander telefoniert. Wenig später sei er daheim aufgetaucht. Es sei in der Zeit rund um 2 Uhr in der Nacht gewesen.