Roy Black, Uschi Glas, Georg Thomalla und Peter Weck sind in dem Filmklassiker zu sehen © Lisa-Film

Von der Dorfplatzgestaltung bis hin zum Erntedankfest reichen die Aktivitäten, die die Landjugend Moosburg in den letzten Jahren gesetzt hat. Heuer ließ man sich etwas Besonderes einfallen. „Weil die Corona-Bestimmungen bei Veranstaltungen uns etwas hemmen, haben wir uns entschlossen, die Schlosswiese zum Autokino zu machen“, sagen Alexander Straßonig, Obmann der Landjugend, und Hannah Missoni, Mädlleiterin. Am 27. Juni zeigt man den Film „Hochwürden drück ein Auge zu“. Eine Filmwahl, die man nicht zufällig getroffen hat – immerhin wurden Teile des Films in Moosburg gedreht. „Es ist einer der klassischen Wörthersee-Filme. Als wir bei der Lisa-Film angefragt haben, war man sofort bereit ihn uns zur Verfügung zu stellen“, sagt Straßonig.

Tickets für die Vorstellung kann man sich noch unter (0699) 17334955 reservieren. Den Film selbst muss man übrigens im Auto anschauen, um ihn überhaupt zu verstehen. „Wir werden den Ton nicht über Lautsprecher, sondern über eine Funkfrequenz direkt in die Autoradios übertragen“, sagt Straßonig.