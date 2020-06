Facebook

Sieben Schaustellerfirmen arbeiten im Klagenfurter Vergnügungspark zusammen © Weichselbraun

Eigentlich wollte Philipp Orasche seinen Vergnügungspark am Hexenstubengelände in Viktring bereits in der Vorwoche eröffnen. Fehlende Unterlagen sorgten jedoch für eine Verzögerung der Genehmigung. Jetzt gibt es grünes Licht von der Behörde. Am Freitag, 19. Juni, öffnet der Vergnügungspark daher erstmals seine Pforten. Es gibt Fahrgeschäfte wie Karussell, Autodrom und Rodeo. Darüber hinaus soll es die typische Gastronomie wie Würsteln, Langos und Baumkuchen geben. Der Vergnügungspark soll bis Ende August jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet sein.