In der Nacht auf Sonntag, kurz nach 2 Uhr zeigte ein 44-jähriger Mann aus Klagenfurt via Notruf den Diebstahl seines Autos an. Aufgrund einer Sofortfahndung konnte der Wagen, besetzt mit zwei unbekannten Männern, auf dem St. Veiter Ring in Klagenfurt von einer Polizeistreife wahrgenommen werden.