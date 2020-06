Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus geflogen © (c) Weichselbraun

Am Sonntag gegen 20.30 Uhr war ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Klagenfurt Land auf einer Gemeindestraße in St. Johann im Rosental unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor er auf einem Schotterband, welches sich in der Mitte der Fahrbahn befand, die Kontrolle über das Zweirad. Der 15-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Sein am Sozius mitgefahrener Freund (14) kam mit Abschürfungen davon.