Stefan Kollman und Markus Fellner als Duo "Klak" sind auch dabei © Grauf-Sixt

Dass Klagenfurts Innenhöfe ihren Reiz haben, weiß man spätestens seit den Tagen der Alpen Adria Kulinarik. In diesem Sommer werden sie noch öfter geöffnet - und zwar jeden Donnerstag. Unter dem Titel "Donnerszenen" gibt es ein Sommerkulturprogramm und gleichzeitig die Möglichkeit, die Stadt neu zu entdecken. Neben einigen „Klassischen Höfen“ öffnen sich nämlich auch versteckte, teils private Innenhöfe, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, wie zum Beispiel der Hof der Familie Neumüller am Waagplatz, der Grüner-Innenhof in der Bahnhofstraße oder der Domgarten in der Lidmanskygasse, der ebenfalls für einen kulturellen Donnerstagabend geöffnet wird.