Am Freitag wirkt vorübergehend ein schwaches Hochdruckgebiet und dieses steuert zusätzlich auch noch sehr warme Luft zu uns. Deshalb scheint bei uns auch häufig und länger die Sonne und Wolken spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Selbst in den Nachmittagsstunden bleiben die allermeisten Quellwolken, die sich vor allem über den Berggipfeln entwickeln dürften, klein und harmlos. Völlig ausschließen kann man einen kurzen, vielleicht sogar gewittrigen Regenschauer aber auch nicht. "Der Tag eignet sich aber wieder für Unternehmungen in der Natur und somit sind vor allem Wanderungen oder auch Radtouren durchaus zu empfehlen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind frühsommerlich geprägt und laden bei Werten bis nahe 27 Grad in Villach auch zum Schwimmen ein.