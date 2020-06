Stille Helden Klagenfurt„Wir verhelfen Wegwerfware zu hochgeschätztem Wert“

In der Lebensmittelausgabe „LEA“ verschenkt Monika Weissensteiner gefüllte Kisten an Finanzschwache.

„LEA“-Helfer Tim David Westhofen, Angelika Tünkler, Monika Weissensteiner undLeodegar Weisensteiner (von links) © (c) SCHILD

Auch bei uns gibt es Menschen, denen das Geld fehlt, um sich Nahrungsmittel kaufen zu können“, sagt Monika Weissensteiner. Das sieht die 58-Jährige wöchentlich, wenn sie in der Klagenfurter Kaufmanngasse 6 neben dem Eggerheim in der „LEA“ Versorgungspakete an Unterstützungsbedürftige ausgibt. Die Lebensmittelausgabestelle „LEA“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Caritas, der Vinzenzgemeinschaft und des Sozialvereins Tafel Süd.

„Rund 200 Haushalte sind unsere Klienten. Seit den Coronavirus-Bestimmungen kommen sie im Zehn-Minuten-Abstand getaktet, um ihre mit Waren gefüllte Kiste vor unserem Laden einzeln entgegenzunehmen. Sie packen alles draußen in ihre Taschen um“, erklärt die Pensionistin, die Obfraustellvertreterin des im Jahr 2014 gegründeten Sozialvereins Tafel Süd ist.